Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему «неизвестно» о планах Владимира Путина поздравить Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

«Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — заявил представитель Кремля на брифинге для прессы.

На вопрос журналистов, не обидится ли Трамп, если Путин все-таки не поздравит его с победой, и не ухудшит ли это отношения России и США, Песков сказал следующее:

Еще ухудшить практически невозможно, отношения находятся на исторически самой низкой точке. А дальше уже будет зависеть от следующего руководства США. Президент Путин неоднократно повторял, что он открыт к конструктивному диалогу, основанному на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга. И президент Путин сохраняет этот свой настрой. Он его неоднократно подтверждал. В настоящий момент в администрации США настроены диаметрально противоположным образом. Что будет дальше — мы посмотрим (цитата по «Интерфаксу»).

Говоря о неоднократных обещаниях Трампа в случае своего избрания в кратчайшие сроки остановить войну в Украине, пресс-секретарь президента РФ отметил, что США «в состоянии поспособствовать завершению конфликта [в Украине]», но это «нельзя сделать за одну ночь».

«Поскольку именно США являются тем государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт, принимают в нем непосредственное участие, США способны изменить траекторию своей внешней политики», — сказал Песков.

При этом он добавил, что об истинных намерениях новой администрации США можно будет судить уже после инаугурации избранного президента. «Уже после победы, готовясь войти в овальный кабинет или войдя в овальный кабинет, иногда заявления принимают другой тон», — заявил представитель Кремля.

Официальные итоги выборов президента США, состоявшихся 5 ноября, еще не подведены. Однако представитель республиканской партии Дональд Трамп уже объявил себя избранным, 47-м главой государства. По его словам, он заручился поддержкой 315 выборщиков. Для победы кандидату достаточно получить 270 голосов выборщиков.

Многие мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, уже поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах.

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