Жителя Москвы приговорили к 13 годам колонии за перевод 50 евро в поддержку украинской армии

Московский городской суд приговорил 34-летнего жителя российской столицы Александра Крайчика к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (статья 275 УК РФ). Об этом сообщил правозащитный проект «Мемориал».

По информации «Медиазоны», приговор вынесли еще 1 ноября.

По версии ФСБ, 26 февраля 2022 года Крайчик перевел 50 евро на счет в Deutsche Bundesbank, открытый для сбора денег в поддержку украинской армии.

В апреле 2023 года сотрудники ФСБ пришли на работу к Крайчику и изъяли его телефон. Позже мужчину задержали, когда он пытался улететь в Стамбул из аэропорта Внуково. Его арестовали на пять суток по статье о мелком хулиганстве за то, что он, по версии следствия, ругался матом в аэропорту.

После этого мужчине еще трижды назначали аресты по административным протоколам о хулиганстве и неповиновении полиции. В июне стало известно, что Крайчика отправили в СИЗО в Перми по уголовному делу о госизмене.

В июле 2023 года ФСБ отчиталась о задержании сотрудника одного из коммерческих банков Пермского края по делу о госизмене. Его имя в пресс-релизе не называлось, но правозащитный проект «Первый отдел» предполагал, что речь шла именно о Крайчике. По данным «РБК-Пермь», Крайчик родился в Соликамске, но с 2011 года жил в Москве.