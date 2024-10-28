В Крыму задержали юриста Людмилу Колесникову, приехавшую на похороны матери из Ирландии По данным правозащитников, ее подозревают в «госизмене» из-за покупки NFT-марок про «русский военный корабль» за 25 евро

Mykola Tys / EPA / Scanpix / LETA

В следственном изоляторе № 1 в аннексированном Россией Симферополе по подозрению в государственной измене (статья 275 УК) находится 34-летняя Людмила Колесникова, которая последние два года проживала в Ирландии, сообщают правозащитники.

Письмо Колесниковой из СИЗО опубликовала 24 октября волонтерка Анастасия (ее фамилия публично не раскрывается — прим. «Медузы»), которая поддерживает российских заключенных — пишет им письма и передает послания других людей, носит передачи в СИЗО и отправляет посылки. На публикацию волонтерки обратили внимание правозащитный проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» и движение «Феминистское антивоенное сопротивление». Оперативно найти карточку дела Колесниковой на сайтах крымских судов «Медузе» не удалось из-за сбоя на домене sudrf.ru.

По словам Анастасии, Колесникова написала ей и попросила о помощи. В письме заключенная назвала свои полные данные, номер дела и где она сейчас находится, а также рассказала о том, как попала в СИЗО. По ее словам, она юрист по образованию и с 2022 года проживала в Ирландии, оформив «статус временной защиты». Колесникова также пишет, что в Европе работала «в области косметологии» и училась на косметолога. Из письма неясно, какое гражданство у Колесниковой и где она жила до переезда в Ирландию. На основе информации, которую заключенная упоминает в письме, можно предположить, что она гражданка Украины или ранее жила в стране.

В июне 2024 года Колесникова, говорится в письме, приехала в Ялту в аннексированном РФ Крыму на похороны матери. Прямо на кладбище ее задержали сотрудники ФСБ. Вскоре после задержания, которое Колесникова считает незаконным, ее отправили в СИЗО. «Дома (вероятно, в Ялте — прим. «Медузы») у меня остался любимый кот. Я умоляла его выпустить, но они [сотрудники ФСБ] этого не сделали. Он умер от голода. Больше у меня никого нет — родители умерли, сестра в Украине. Она мне не помогает», — написала заключенная.

Из письма следует, что Колесникова несколько месяцев провела в заключении без предъявления обвинений. В начале октября 2024-го против нее возбудили уголовное дело и арестовали. «Хотя до этого я три месяца находилась в статусе задержанной! Три месяца без средств гигиены, расчески, нижнего белья, (не разборчиво) в помещении с закрашенными окнами, как в книгах Солженицына», — написала она.

Колесникова утверждает, что ее обвинили в «шпионаже», а также вменили «оказание финансовой помощи Украине на 25 евро». По словам заключенной, два года назад она купила «две NFT почтовые марки» через украинский сервис государственных услуг «Дiя», и «эти средства пошли на покупку дронов в Украине».

«Я забыла об этом. Но они [вероятно, сотрудники ФСБ] нашли якобы в моем банковском приложении Revolut транзакцию на 25 евро и предъявили мне обвинение по статье 275 УК РФ. Из доказательств у них выписка из интернет-банка. Но у меня вопрос относительно нарушения банковской тайны. Таким образом мне грозит лишение свободы от 12 до 20 лет», — рассказала Колесникова.

По ее словам, у нее нет адвоката, а защищать себя самостоятельно в условиях заключения она не может. В письме Колесниковой говорится, что доказать ее невиновность поможет справка из сервиса «Дiя» о том, что она купила две NFT-марки «Военный корабль». Вероятно, речь идет о марках с мемом про . О выпуске таких марок в NFT-формате «Укрпошта» объявила в августе 2022 года. При этом сообщалось, что средства от продажи марки «Укрпошта» направит на нужды Вооруженных сил Украины. Каким образом справка о покупке марок может доказать невиновность Колесниковой, неясно.

«Пожалуйста, если у вас есть такая возможность, помогите мне, чем можете (юридическая помощь, одежда, еда). Я не знаю, что мне делать. Против меня выдвинуты очень серьезные обвинения из-за какой-то ерунды. Но тут очень суровые законы, и они переворачивают все в свою сторону. Мне не справится без посторонней помощи», — говорится в письме. Колесникова также попросила передать ей книги на английском языке, который она учила в Ирландии.

Анастасия, получившая письмо заключенной, сообщила, что 28 октября волонтеры собираются организовать большую передачу Колесниковой.

Вскоре после публикации письма заключенной в телеграме появился канал группы поддержки Колесниковой. Кто его ведет, неизвестно. В канале сообщается, что группа поддержки нашла заключенной адвоката и связалась с ее родственниками. С кем именно, не уточняется.

Кроме того, 26 октября в телеграм-канале написали, что кот Колесниковой выжил: «Он около месяца был заперт в квартире, но его смогли достать, передали в хорошие руки, и он сейчас уже вне опасности. Людмила пока что не знает, что кот выжил. Сегодня мы напишем ей об этом. Скорее всего, она узнает об этом после выходных».

С тех пор других новостей о Колесниковой в канале пока не было.

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