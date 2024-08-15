Гражданку США и России Ксению Карелину приговорили к 12 годам по делу о «госизмене». Ее обвинили в переводе 52 долларов украинскому фонду

Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии общего режима гражданку США и России Ксению Карелину, обвиненную в госизмене (статья 275 УК), сообщает «Интерфакс».

По решению суда ей также назначен штраф в размере 300 тысяч рублей и последующее ограничение свободы сроком на полтора года.

Гособвинение требовало для Карелиной 15 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что подсудимая во время процесса полностью признала свою вину.

Адвокат осужденной Михаил Мушаилов заявил, что будет частично обжаловать приговор.

«Буду обжаловать приговор в части неприменения судом положения статьи 64 УК РФ, то есть назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного статьей, а также будем решать вопрос об обжаловании приговора в части разрешения судьбы вещественных доказательств. В данном случае вещественными доказательствами является телефон. На телефоне множество личных данных, семейных фотографий, однако суд постановил его уничтожить», — сказал Мушаилов.

Уроженка Екатеринбурга Ксения Карелина проживала в Лос-Анджелесе. В соцсетях она писала, что училась в екатеринбургском лицее и в Уральском федеральном университете. В 2021 году она рассказала, что получила американское гражданство, а в интервью 2023 года — что вышла замуж за американца.

В феврале 2024 года Карелину задержали в Екатеринбурге, куда она приехала к родственникам, и обвинили в сборе денег для Вооруженных сил Украины. По версии ФСБ, Карелина с февраля 2022 года «инициативно осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов», а также «неоднократно принимала участие в публичных акциях» в поддержку Украины.

По данным правозащитного проекта «Первый отдел», в материалах уголовного дела Карелиной говорится, что 24 февраля 2022 года она перевела со своего американского счета 51,8 доллара в фонд Razom for Ukraine, созданный живущими в США украинцами. Перевод силовики обнаружили в телефоне Карелиной, который был у нее изъят и вскрыт. Также «Первый отдел» писал, что до ареста Карелину задерживали по административной статье о мелком хулиганстве, по которой ей назначили 14 суток, но из спецприемника она так и не вышла из-за уже возбужденного против нее уголовного дела.

Фонд Razom for Ukraine после задержания Карелиной выпустил заявление, в котором говорилось, что он «потрясен» сообщениями о том, что российские власти арестовали человека за благотворительное пожертвование.