ГАС «Правосудие» не работает из-за «инцидента информационной безопасности». Восстановить доступ к сайтам российских судов планируют не ранее 18 октября

Восстановление работы ГАС «Правосудие» и сайтов российских судов, которые недоступны с 7 октября, продлится как минимум до 18 октября, пишет «Фонтанка».

Соответствующее уведомление, как стало известно изданию, Судебный департамент при Верховном суде РФ разослал председателям судов других инстанций .

В письме за подписью гендиректора департамента Владислава Иванова говорится, что 7 октября произошел «инцидент информационной безопасности», в результате которого вся система ГАС «Правосудие» перестала работать.

Из письма следует, что не работают сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru, телефония арбитражных судов на платформе Microsoft Lync, портал ГАС «Правосудие», на базе которого размещены сайты судов общей юрисдикции, а также служба электронной почты ГАС «Правосудие».

До окончания работ по устранению последствий «инцидента информационной безопасности» неотложные извещения и запросы предлагается направлять через личный кабинет «Почты России» или почтовые отделения.

О сбое в работе сайтов российских судов на домене sudrf.ru стало известно 7 октября. В этот же день хакеры атаковали Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК). Источники сообщали, что последствия кибератаки серьезные и их устранение займет много времени. Официально ВГТРК объявила, что работе медиахолдинга «не нанесен существенный урон» и «все работает в штатном режиме».

Пресс-служба петербургских судов 8 октября объявляла, что сайты на домене sudrf.ru недоступны «в связи с внеплановыми техническими работами».