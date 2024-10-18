В России за первую половину 2024-го приговоры по статье о госизмене получили 52 человека. Такого не было ни за один полный год в последние девять лет

За первые шесть месяцев 2024 года приговоры по статье о госизмене (275 УК) в России получили 52 человека — это в три с половиной раза больше, чем за тот же период 2023-го, пишут «Важные истории». Издание изучило данные Судебного департамента при Верховном суде РФ о числе и составе осужденных за первое полугодие 2024 года.

Такого высокого показателя осужденных за госизмену не было ни за один полный год в последние девять лет, отмечают журналисты. За весь 2023-й приговоры по этой статье получили 39 человек. За шпионаж (статья 276 УК) в первую половину 2024-го осудили 18 человек — в девять раз больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

С января по июнь 2024-го российские суды приговорили более шести тысяч военных, что более чем в два раза превышает показатель за первое полугодие 2023-го. При этом число осужденных военнослужащих за преступления, связанные со службой (дезертирство, неисполнение приказа и другие) увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом и в 7,5 раз по сравнению с довоенными годами.

По статье о «фейках» об армии (207.3 УК) за первые шесть месяцев 2024-го осудили 40 человек. За весь прошлый год приговоры по этой статье вынесли 65 подсудимым. По уголовной статье о «дискредитации» армии (280.3 УК) в январе-июне этого года приговоры вынесли 28 людям.

В России продолжает расти количество осужденных по террористическим статьям (205-205.6 УК), отмечают «Важные истории». Так, за первое полугодие 2024-го по ним осудили 366 человек, что на 11% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом 152 человека получили приговоры по делам о публичных призывах к терроризму (статья 205.2 УК) — на 15% больше, чем в первом полугодии 2023-го.

Число осужденных по экстремистским статьям (280, 280.1-4, 282, 282.1-4 УК) также продолжает расти — за первые шесть месяцев этого года по ним привлекли к ответственности 340 человек. Это на 21% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, в первом полугодии 2024-го российские власти назначили штрафов за «ЛГБТ-пропаганду» (6.21 КоАП) на 18,6 миллиона рублей. Для сравнения за весь 2023 год сумма штрафов по этой статье составила 26 миллионов рублей. С января по июнь 2024-го в суды поступило 133 административных дела о «пропаганде ЛГБТ». За весь 2023 год их было около 200 — в девять раз больше, чем в 2022-м.