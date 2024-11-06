«С фамилией не очень вам повезло». Так Валентина Матвиенко обратилась к заместителю министра здравоохранения РФ Владимиру Зеленскому

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время заседания верхней палаты парламента 6 ноября попросила заместителя министра здравоохранения РФ Владимира Зеленского не называть громко свою фамилию. Внимание на это обратил телеграм-канал «Кровавая барыня» Ксении Собчак.

Обращаясь к чиновнику, Матвиенко сказала:

Пожалуйста, на трибуну, уважаемый Михаил Альбертович [Мурашко, глава Минздрава], Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте.

Судя по видеозаписи случившегося, заместитель министра в ответ на слова Матвиенко развел руками и рассмеялся.

По открытым данным, Владимир Зеленский работает в органах власти РФ с 2000 года, он стал первым заместителем главы Минздрава РФ в декабре 2021 года.