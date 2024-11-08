С июля по сентябрь в Россию «с целью учебы» въехало рекордное число жителей КНДР. В октябре появились первые сообщения об отправке в РФ северокорейских солдат

За третий квартал 2024 года в Россию въехало более 3,7 тысячи жителей КНДР, которые указали целью поездки «учебу». Это следует из данных Пограничной службы ФСБ, на которые обратила внимание «Медиазона».

Согласно данным пограничников, с июля по сентябрь 3765 граждан КНДР приехали в РФ учиться. Издание называет такое количество северокорейцев, въехавших в Россию на учебу, рекордным.

За весь доковидный 2019 года в Россию из КНДР въехало 3,2 тысячи человек, указавших целью поездки учебу.

«Медиазона» отмечает, что число квот для северокорейских студентов в России остается низким. По данным российских властей, в апреле 2024 году в РФ учились около 130 студентов из КНДР. Глава Минобрнауки Валерий Фальков тогда сообщал, что на следующий учебный год от КНДР поступило более 100 заявок на обучение студентов в российских вузах.

Рост числа студентов из КНДР произошел на фоне сообщений об отправке северокорейских военных в Россию, которые впервые появились в октябре 2024 года.

Ни КНДР, ни Россия напрямую не подтверждали информацию о том, что в боевых действиях планируется участие военных из КНДР. При этом Путин отмечал, что Москва «никогда не сомневалась», что руководство КНДР «серьезно относится» к договоренностям с Россией.

В конце октября госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что уже около восьми тысяч северокорейских солдат находятся в Курской области. По информации украинской стороны, в начале ноября ВСУ вступили в первое боевое столкновение с военными КНДР, прибывшими в Курскую область.