Российские войска сбросили авиабомбы на Харьков. Ранены не менее 25 человек

ВС РФ в ночь на 8 ноября нанесли по Харькову удар двумя 500-киллограмовыми бомбами, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

В Салтовском районе в результате бомбардировки частично разрушен многоэтажный жилой дом, пострадали не менее 25 человек. Пятеро раненых госпитализированы, сообщил Синегубов.

В Шевченковском районе города, по данным главы областной администрации, повреждены по меньшей мере шесть многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. Данных о пострадавших нет.