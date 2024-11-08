Депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко предложила провести бесплатную фотосессию жителям региона, которые потеряли свои дома в ходе военных действий. С соответствующей идеей она выступила в своем телеграм-канале.

Давайте вместе подарим новогоднее чудо семьям наших земляков из Суджанского, Кореневского, Рыльского, Глушковского и других районов, которые потеряли свои родные дома. Ведь там, в старых фотоальбомах, остались их воспоминания, которые грели душу.

Мы пригласим семьи с детьми из приграничных районов Курской области на новогоднюю фотосессию, а к Новому году будут готовы фотокниги. Будем создавать новую историю для курян, которые потеряли свои дома, семейные фотоальбомы, все, что напоминало о прошлом их рода.

За помощью в организации съемок она обратилась к фотографам, визажистам, стилистам и осветителям.

Харченко состоит в партии «Единая Россия», она избралась в Госдуму в 2021 году по одномандатному округу, включающему в себя север Курской области. До этого с 2016 по 2020 год она работала в правительстве региона.

Из-за наступления украинских войск в Курской области свои дома, по официальным данным, были вынуждены покинуть 112 тысяч человек.

Глава региона Алексей Смирнов в начале сентября пообещал выдать сертификаты на покупку нового жилья всем жителям региона, которые были вынуждены покинуть свои дома. В ноябре несколько десятков эвакуированных жителей пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на то, что эти сертификаты им не выдают.