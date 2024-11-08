Харьковский театр оперы и балета продолжает работу, несмотря на постоянные российские авиаудары по городу. Фотографии

Российские войска постоянно атакуют Харьков дронами и ракетами, сбрасывают на город авиабомбы. Так, в ночь на 8 ноября ВС РФ сбросили на город две авиабомбы, повредив несколько многоэтажных жилых домов и ранив 25 человек. Несмотря на постоянные российские удары Харьковский национальный академический театр оперы и балета продолжает работать — хотя артисты проводят репетиции не в основном зале, а в подвале, который также служит укрытием от обстрелов. 7 ноября в театре состоялась премьера балета-притчи «Драконьи песни», музыку к которому написал Максим Коломиец, а 9 ноября там покажут оперу «Кармен». Посмотрите, как проходят репетиции Харьковского национального театра.

Репетиция оперы «Кармен» в подвале. 7 ноября 2024 года Diego Fedele / Getty Images

Балерина Антонина Радиевская, заслуженная артистка Украины, готовится выйти на сцену в «Драконьих песнях». 7 ноября 2024 года Diego Fedele / Getty Images Артисты Харьковского театра оперы и балета перед спектаклем «Драконьи песни». 7 ноября 2024 года Diego Fedele / Getty Images

Diego Fedele / Getty Images

Репетиция оперы «Кармен» в Харьковском театре оперы и балета. 7 ноября 2024 года Diego Fedele / Getty Images

Diego Fedele / Getty Images

Фрагменты спектакля «Драконьи песни». 7 ноября 2024 года Diego Fedele / Getty Images

Фрагменты спектакля «Драконьи песни». 7 ноября 2024 года Diego Fedele / Getty Images Фрагменты спектакля «Драконьи песни». 7 ноября 2024 года Diego Fedele / Getty Images

Зрители премьеры «Драконьих песен» аплодируют артистам. 7 ноября 2024 года Diego Fedele / Getty Images

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