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Харьковский театр оперы и балета продолжает работу, несмотря на постоянные российские авиаудары по городу. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска постоянно атакуют Харьков дронами и ракетами, сбрасывают на город авиабомбы. Так, в ночь на 8 ноября ВС РФ сбросили на город две авиабомбы, повредив несколько многоэтажных жилых домов и ранив 25 человек. Несмотря на постоянные российские удары Харьковский национальный академический театр оперы и балета продолжает работать — хотя артисты проводят репетиции не в основном зале, а в подвале, который также служит укрытием от обстрелов. 7 ноября в театре состоялась премьера балета-притчи «Драконьи песни», музыку к которому написал Максим Коломиец, а 9 ноября там покажут оперу «Кармен». Посмотрите, как проходят репетиции Харьковского национального театра.