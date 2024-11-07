В Украине погиб генерал, командовавший 5-й донецкой бригадой. Astra утверждала, что его подчиненные организовали пыточную и убили американца Рассела Бентли

На войне в Украине погиб генерал-майор Павел Клименко, который командовал 5-й отдельной мотострелковой донецкой бригадой имени Александра Захарченко. Сообщение о гибели военного опубликовал Z-паблик «Донбасс — сердце России», обратило внимание издание «Важные истории».

Гибель Клименко в комментариях к посту подтвердили его сестры. «Важные истории» проверили подлинность их с помощью данных утечек. Родственники также подтвердили смерть военного телеграм-каналу Astra и «Русской службе Би-би-си». Клименко был убит 6 ноября, обстоятельства его смерти пока уточняются.

Вскоре под постом о смерти генерала начали появляться комментарии с критикой военного, и администрация паблика удалила его (копия сохранилась в интернет-архивах), опубликовав новый некролог.

Клименко — уроженец Ставрополья. Он служил в морской пехоте Черноморского флота в аннексированном Крыму, участвовал в боевых действиях на территории Северного Кавказа. Клименко также командовал 5-й отдельной мотострелковой донецкой бригадой самопровозглашенной ДНР, которая вошла в состав войск РФ. В мае 2024 года он получил звание генерал-майора.

После полномасштабного российского вторжения в Украину родственники некоторых военнослужащих РФ обвиняли Клименко в отправке подчиненных на «мясные штурмы», игнорировании пыток и системных нарушений прав солдат в его подразделении, пишет «Русская служба Би-би-си».

Телеграм-канал Astra утверждал, что военные 5-й бригады устроили «концлагерь» на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке, где пытали тех, кто отказался воевать. По данным канала, в апреле 2024-го военнослужащие этого подразделения запытали до смерти американца Рассела Бентли, работавшего на российскую пропаганду. Следственный комитет РФ предъявил обвинения в убийстве Бентли четырем военным.

Клименко стал восьмым российским генералом, погибшим в ходе вторжения России в Украину, отмечает «Русская служба Би-би-си».