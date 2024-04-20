Американец Рассел Бентли, работавший на российскую пропаганду, погиб в Донецке. Российские танкисты задержали его после удара по военной части

«Военкор» российского пропагандистского проекта Sputnik, участник вторжения России в Украину, американец Рассел Бентли с позывным Техас погиб в Донецке. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, не раскрыв обстоятельства его гибели. Расселу Бентли было 64 года.

О том, что Рассел Бентли мертв, также заявил председатель «Общественной палаты ДНР» Александр Кофман. Он узнал об этом от жены американца Людмилы Бентли. «Ей сообщили, что анализ ДНК подтвердил совпадение с Расселом. Тело она еще не видела», — рассказал Кофман.

После сообщений о гибели Бентли замглавы Росгвардии в самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский потребовал наказать «тех, кто убил Рассела Бентли». Ходаковский удалил свою запись, но репост остался в телеграм-канале батальона «Восток», военного формирования самопровозглашенной ДНР, обратили внимание «Важные истории».

Жена Рассела Бентли заявила 15 апреля на его странице во «ВКонтакте», что Бентли «жестко задержали» российские военные из 5-й танковой бригады (пункт постоянной дислокации — Улан-Удэ, Бурятия). По словам Людмилы Бентли, это случилось 8 апреля в Петровском районе Донецка.

Телеграм-канал Astra писал, что Бентли пропал, когда снимал последствия украинского удара по воинской части на Автобазовской улице. Режиссер из Донецка Александр Коробко заявил, что Рассела Бентли «взяли люди в камуфляже», которые, предположительно, приняли его за шпиона и отвезли к военным дознавателям.

Рассел Бентли — уроженец Техаса. Он участвовал в войне на стороне России. В 2014 году он присоединился к вооруженным формированиям ДНР. Состоял в батальоне «Восток» до 2017 года. Как указывает РИА Новости, он сотрудничал с новостным проектом Sputnik (входит в медиагруппу «Россия сегодня»). В Донецке Бентли женился на местной девушке, у него было российское гражданство.