Двоих российских военных приговорили к пожизненным срокам по обвинению в убийстве семьи из девяти человек в оккупированной Волновахе

Южный окружной суд Ростова-на-Дону приговорил к пожизненным срокам российских военнослужащих Станислава Рау и Антона Сопова, обвиненных в убийстве семьи из девяти человек в оккупированной Волновахе Донецкой области, сообщает «Коммерсант».

Рау и Сопова обвинили в незаконном проникновении в жилище и убийстве общеопасным способом более двух лиц, в том числе малолетних (часть 1 статьи 139 УК, пункты «а», «в» и «ж» части 2 статьи 105 УК).

По версии следствия, военные проникли в частный дом семьи Капканец в ночь на 28 октября 2023 года и застрелили из автоматов с глушителями всех, кто там был — 53-летнего главу семьи Эдуарда Капканца, его жену Татьяну, их взрослых сыновей со своими женами, а также девятилетнюю внучку, четырехлетнего внука и дальнего родственника хозяев. Изначально предполагалось, пишет «Коммерсант», что убийство было связано с попыткой военных достать алкоголь, который запрещен в зоне боевых действий.

Гособвинение запрашивало для обвиняемых пожизненные сроки. Дело рассматривали в закрытом режиме из-за того, что в материалах были сведения, составляющие служебную тайну в области обороны.

По данным источника «Коммерсанта», Рау и Сопов не признали вину. В июле 2024 года ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что двое фигурантов дела частично признали вину, но не признали, что «делали это общеопасным способом и из ненависти по признакам национальности».

В конце октября 2023 года в Волновахе в оккупированной Россией части Донецкой области в частном доме была убита семья Капканец из девяти человек, в числе которых были двое детей. Спустя несколько дней Следственный комитет отчитался о задержании двоих военных с Дальнего Востока, служивших по контракту. Имена задержанных не назывались. СК сообщал, что мотивом убийства стал «конфликт на бытовой почве». Телеграм-каналы опубликовали фотографии подозреваемых; позже журналисты выяснили, что задержанных зовут Станислав Рау и Антон Сопов, им 28 и 21 год соответственно. Рау, как стало известно во время суда, родился в селе Волчиха Алтайского края и жил в Петропавловске-Камчатском, Сопов родом из поселка Ярославский Приморского края. В феврале 2023 года, как писал «Коммерсант», Сопов был осужден за дедовщину.

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