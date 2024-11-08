Администрация Байдена разрешила подрядчикам Пентагона ремонтировать в Украине системы ПВО Patriot и истребители F-16

Администрация президента США Джо Байдена впервые с начала полномасштабной российско-украинской войны решила отменить негласный запрет на отправку в Украину американских военных подрядчиков. Об этом 8 ноября сообщили телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на источники.

Подрядчики займутся обслуживанием и ремонтом вооружений, поставленных Пентагоном, в том числе систем ПВО Patriot и истребителей F-16. По словам источников, число подрядчиков будет небольшим, они будут находиться далеко от линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях.

«Небольшое число подрядчиков в Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет обеспечить быстрый ремонт предоставленного США оборудования в случае его повреждения и техническое обслуживание по мере необходимости», — сказал Reuters американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Представитель министерства обороны сказал CNN, что некоторые из вооружений, переданных США, в частности, F-16 и Patriot, «требуют специальных технических знаний для обслуживания». По словам источников, истребители F-16, которые ранее в 2024 году получила Украина, нужно обслуживать регулярно.

Неясно, сохранит ли эту практику Дональд Трамп после своей инаугурации на пост президента в январе 2025 года.

Власти США с начала полномасштабного вторжения войск РФ выступали против того, чтобы американцы ездили в Украину, а американские военные участвовали в боевых действиях в этой стране.

Из-за действовавшего запрета американское военное оборудование, получившее значительные повреждения, вывозили на ремонт в Польшу, Румынию и другие страны НАТО. Кроме того, как сообщает CNN, американские военные помогали украинцам в обслуживании вооружений, предоставляя консультации по видеосвязи и телефону.