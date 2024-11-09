Российские войска ударили по Харькову. Повреждены троллейбусная линия, АЗС и строительный гипермаркет в одном из районов города

Российские войска ударили по Харькову, попав в одну из самых загруженных трасс на пересечении двух районов города, сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, удар был нанесен управляемой авиабомбой. В результате удара есть повреждения гражданской инфраструктуры, а также повреждены дорожные покрытия, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения. Информации о пострадавших не поступало, уточнил Терехов.

Кроме того, разрушена одна неработающая автозаправочная станция и немного повреждена другая, а в близлежащем отеле выбито несколько окон, уточнил Терехов. Также «незначительные повреждения» получил расположенный на перекрестке строительный гипермаркет, добавил он.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, удар по проезжей части был нанесен ракетой «Гром-Э1».

Кроме того, в течение ночи над Украиной были сбиты 32 ударных российских беспилотника из 51, утверждают в Воздушных силах ВСУ. Эпицентром удара стала Одесская область, добавили в ВСУ. Также дроны были сбиты в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. Еще 18 беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины.

Глава областной военной администрации Одессы Олег Кипер о разрушениях и пострадавших в результате атаки не сообщал. Местные жители рассказали, что в районе часа ночи в одном из жилых комплексов Одессы возник пожар в результате атаки дронов, о его последствиях неизвестно.