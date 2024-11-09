Минобороны России заявило о 50 украинских беспилотниках, сбитых над семью регионами

Над российскими регионами в ночь на 9 ноября были уничтожены 50 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России.

28 дронов были сбиты над Брянской областью, 12 — над Курской, четыре — над Новгородской, по два — над Смоленской и Тульской и по одному над Орловской и Тверской областями. О последствиях падения беспилотников и пострадавших в сообщении Минобороны не говорится.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в его регионе нет. Об отсутствии пострадавших также сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В Тульской области в результате падения обломков повреждено остекление частного дома, пострадавших нет, заявил губернатор Дмитрий Миляев. В Смоленской области дроны были сбиты над Хиславическим районом, уточнил глава региона Василий Анохин. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В Курской, Орловской и Тверской областях о последствиях атак не сообщили.