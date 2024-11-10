Собянин сообщил об отраженной атаке дронов на Москву. Сбиты 32 беспилотника. В Подмосковье загорелись несколько домов

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Утром 10 ноября силы ПВО Минобороны РФ отразили несколько атак беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По данным чиновника, в общей сложности в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна были сбиты 32 дрона.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

«База» сообщает, что утром воскресенья в московских аэропортах Домодедово и Внуково объявили план «Ковер», в результате чего были задержаны рейсы на вылет и на прилет. Росавиация объявила о временном ограничении работы аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

В соцсетях появились видео очевидцев, согласно которым после ударов дронов загорелись частные дома в подмосковных Софьино и Кратово.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. Ранена 52-летняя местная жительница, ее госпитализировали с ожогами в состоянии средней тяжести.

Минобороны РФ отчиталось, что за минувшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника. В частности, 17 дронов были сбиты над Брянской областью, три — над Ростовской, два — над Белгородской, один — над Курской.

Позже в ведомстве рассказали, что утром 10 ноября сбили еще 70 украинских беспилотников: 34 — в Подмосковье, 14 — над Брянской областью, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской, два — над Тульской.

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