Собянин сообщил об отраженной атаке дронов на Москву. Сбиты 32 беспилотника. В Подмосковье загорелись несколько домов
Эта новость была обновлена с учетом новых данных
Утром 10 ноября силы ПВО Минобороны РФ отразили несколько атак беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
По данным чиновника, в общей сложности в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна были сбиты 32 дрона.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин в своем телеграм-канале.
«База» сообщает, что утром воскресенья в московских аэропортах Домодедово и Внуково объявили план «Ковер», в результате чего были задержаны рейсы на вылет и на прилет. Росавиация объявила о временном ограничении работы аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
В соцсетях появились видео очевидцев, согласно которым после ударов дронов загорелись частные дома в подмосковных Софьино и Кратово.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. Ранена 52-летняя местная жительница, ее госпитализировали с ожогами в состоянии средней тяжести.
Минобороны РФ отчиталось, что за минувшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника. В частности, 17 дронов были сбиты над Брянской областью, три — над Ростовской, два — над Белгородской, один — над Курской.
Позже в ведомстве рассказали, что утром 10 ноября сбили еще 70 украинских беспилотников: 34 — в Подмосковье, 14 — над Брянской областью, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской, два — над Тульской.