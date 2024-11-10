Минобороны РФ: пятеро человек ранены в ходе атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье

Пятеро человек получили ранения утром 10 ноября в результате массированного воздушного удара ВСУ по гражданской инфраструктуре Московской области, сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, ночью и утром воскресенья силы ПВО «в штатном режиме» сбили или подавили средствами радиоэлектронной борьбы над российскими регионами 84 беспилотника, запущенных вооруженными силами Украины.

Министерство утверждает, что главной целью ВСУ стало «нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении».

В Раменском районе Подмосковья с 8:17 до 9:47 были сбиты 34 украинских дрона, сообщили российские военные.

«В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

О массированной атаке в Подмосковье утром 10 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна были сбиты 32 дрона, летевшие на Москву.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое, а также получила ранения 52-летняя местная жительница. В соцсетях публиковали свидетельства о возгораниях в подмосковных Софьино и Кратово.

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что в ночь на 10 ноября войска РФ атаковали Украину рекордным количеством беспилотников. За ночь военные зафиксировали над Украиной 145 беспилотников. Из них 62 дрона были сбиты, еще 67 «локационно потеряны» в разных регионах Украины. Также десять беспилотников вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России, заявили в ВСУ.

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