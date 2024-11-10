В Молдове после российской атаки по Украине нашли два упавших беспилотника

Два упавших беспилотника обнаружены 10 ноября на территории Молдовы, сообщили в полиции страны.

Один дрон нашли возле села Боросений Ной в Рыкшанском районе на северо-западе Молдовы. Место падения оцепили для обследования БПЛА.

Ранее днем был найден еще один беспилотник — возле села Фарладаны в Каушанском районе на юго-востоке Молдовы. Его уже осмотрели специалисты.

После первичной экспертизы установлено, что это беспилотник типа «Шахед» российского производства, не имеющий взрывчатки, говорится в заявлении полиции.

По предварительным данным, он был запущен войсками РФ в рамках массированного удара по Украине в ночь на 10 ноября.

Глава молдавского МИДа Михай Попшой осудил нарушение воздушного пространства страны двумя российскими дронами и заявил, что они поставили под угрозу жизни граждан Молдовы.

Как сообщало командование Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью российские войска атаковали Украину рекордным количеством беспилотников. Всего по территории страны были запущены 145 дронов. Украинским военным удалось сбить 62 российских БПЛА, еще 67 были «локационно потеряны» в разных регионах Украины. Также десять беспилотников вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России, добавили в ВСУ.

Мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» подтвердил, что во время ночной российской атаки по Украине как минимум десять беспилотников залетали в Беларусь. По данным наблюдателей, дроны проходили через «белорусский коридор» Славутич-Припять, залетали из Чернобыля и белорусского Лоева, долетали до Мозырского района. Предварительно, три «шахеда» пропали над территорией Беларуси.

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