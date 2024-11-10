Офис генпрокурора Украины объявил о расследовании из-за видео, на котором убивают военнопленного ВСУ

Прокуратура Донецкой области начала расследование в связи с появлением в сети видео, на котором, предположительно, запечатлено убийство раненого украинского военнопленного.

Расследование ведется по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины), сообщает офис генпрокурора Украины.

«9 ноября 2024 года в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором видно, как представители из России захватили раненого украинского военнослужащего. Безоружного защитника, лежавшего на земле, оккупанты расстреляли из автоматического оружия в упор», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура отмечает, что убийство военнопленного квалифицируется как серьезное международное преступление.

На появившееся видео также обратил внимание уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что проинформирует о произошедшем Международный комитет Красного Креста и ООН. «Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны. Если не реагировать на это — преступления будут повторяться. Безнаказанное зло всегда возвращается», — написал Лубинец в телеграме.