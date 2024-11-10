В Шебекино украинские дроны дважды за день врезались в многоквартирный дом. Погиб один местный житель

Один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников по многоквартирному дому в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как рассказал чиновник, здание на улице Шумилова попало под удары дронов ВСУ дважды за день — причем в первый раз прямо у него на глазах, когда он был с инспекцией в городе. БПЛА врезался в одну из квартир на четвертом этаже. Губернатор с главой округа проверили поврежденную квартиру и убедились, что находившийся в ней мужчина не пострадал.

Вторая атака произошла спустя некоторое время. В тот момент к мужчине зашел его отец из соседнего дома. «После повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты. Отец оказался под завалами. Попытались растащить сами, но физически смогли лишь часть. Оперативно прибыли сотрудники МЧС. Есть риск обрушения верхних этажей. В одной из квартир загорелись вещи и мебель — пожарными расчетами возгорание ликвидировано. В это же время над нами пролетал еще один дрон. Сотрудники правоохранительных органов пытались его сбить», — написал Гладков о произошедшем в своем телеграм-канале.

Позже он уточнил, что спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего.

Всех жителей поврежденного дома отселили. Четверо отправились в пункт временного размещения, одну женщину, которой требуется особый уход, доставили в районную больницу, остальные выехали к родственникам, добавил губернатор.

Читайте также

Война Девятьсот девяносто первый день. Хроника «Медузы»

Читайте также

Война Девятьсот девяносто первый день. Хроника «Медузы»