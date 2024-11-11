МИД Украины сообщил, что Киев заранее не предупреждали о разговоре Трампа и Путина

Киев не был заранее проинформирован о телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сказал агентству Reuters представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка», — заявил Тихий.

О телефонном разговоре между Трампом и Путиным 10 ноября сообщила The Washington Post. По информации издания, беседа состоялась 7 ноября. Собеседники газеты утверждают, что Трамп призвал Путина «не эскалировать войну в Украине» и напомнил ему о «значительном присутствии» американских военных в Европе. Они также обсудили возможное мирное соглашение между Россией и Украиной.

По данным The Washington Post, власти Украины были проинформированы о звонке Путина и Трампа и не возражали против состоявшегося разговора. Власти РФ эту публикацию не комментировали.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что, по мнению Киева, прямые мирные переговоры с Россией без участия Украины невозможны. В действующей администрации Белого дома также утверждали, что решение о мирных переговорах должно исходить от Киева.

7 ноября Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на президентских выборах.

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