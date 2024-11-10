The Washington Post: Трамп и Путин созвонились и обсудили войну в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин созвонились в четверг, 7 ноября, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что в ходе телефонного разговора Трамп призвал Путина «не эскалировать войну в Украине» и напомнил ему о «значительном присутствии» американских военных в Европе.

Трамп и Путин также обсудили возможное мирное соглашение между Россией и Украиной, а президент США выразил заинтересованность в последующих переговорах о разрешении конфликта.

Собеседники WP утверждают, что в «частных беседах» Трамп дал понять, что поддержал бы сделку, при которой Россия сохранила бы за собой часть оккупированной территории. Этот вопрос якобы «вкратце» обсуждался и в ходе телефонного разговора.

Правительство Украины было проинформировано о звонке Путина и Трампа и не возражало против состоявшегося разговора, сообщили два источника WP, знакомых с ситуацией. По их словам, чиновники в Киеве давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому урегулированию в Украине.

Журналисты отправили запросы Дмитрию Пескову, а также в посольство Украины в Вашингтоне, но не получили ответа.

В день, когда, по данным WP, состоялся разговор Путина и Трампа, президент РФ участвовал в заседании дискуссионного клуба «Валдай». На нем он публично поздравил Трампа с победой на выборах и заявил о готовности вести контакты с избранным президентом США. Трамп вскоре заявил через прессу, что тоже готов к разговору с Путиным и, вероятно, это скоро произойдет.

По словам Трампа, после победы на выборах он провел уже около 70 телефонных разговоров с мировыми лидерами, в том числе 6 ноября он пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. К этому разговору, по данным Axios, присоединился глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск, активно участвовавший в предвыборной кампании Трампа.

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