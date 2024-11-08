Путин и Трамп на саммите «большой двадцатки» в июне 2019 года Susan Walsh / AP / Scanpix / LETA

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что готов к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Сам же Трамп, который ранее неоднократно обещал, что в кратчайшие сроки закончит российско-украинскую войну, если вновь станет президентом, в очередной раз сказал, что не отказывается от разговора с Путиным.

Свое заявление о готовности наладить контакты с Трампом Путин сделал 7 ноября на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Это произошло в самом конце сессии, которая длилась более трех часов, когда президенту РФ задали следующий вопрос: что он предпримет, если Трамп «в ближайшее время, до инаугурации, позвонит и скажет: „Владимир, давай встречаться“».

Знаете, я не считаю зазорным и, со своей стороны ему позвонить. Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят — ну и не надо. Мы, как видите, живы, здоровы и ничего — развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я всегда говорил, хочу еще раз сказать: мы ничего против не имеем. Пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии.

Также Путин, «пользуясь случаем», впервые поздравил Трампа с победой на выборах. Ранее в Кремле заявляли, что таких планов у президента РФ нет и отрицали сообщения о том, что Путин поздравлял Трампа неофициально — «через знакомых» по линии МИД РФ. Как отмечал телеграм-канал Faridaily, публичное поздравление Трампу прозвучало «до комичного демонстративно лишь на третьем часу выступления, после обсуждения тем неравенства, искусственного интеллекта и изменений климата».

8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Путина, прямо сказал, что со стороны Москвы сохраняется «готовность [к диалогу] и открытость» и что она «была акцентирована главой российского государства». Поздравление Путина Трампу, сделанное на «Валдае», он предложил «считать официальным».

В то же время Песков отметил, что говорить о потеплении отношений между Россией и США преждевременно, так как «время конкретных шагов пока не настало». Представитель Кремля отдельно подчеркнул, что готовность к диалогу с США не означает, что Москва отказывается от целей вторжения в Украину.

Президент ни разу не говорил о том, что цели меняются, наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. Все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло.

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Сам Трамп уже через несколько часов после выступления Путина сказал в интервью NBC, что пока не разговаривал с президентом России, но готов сделать это. «Я думаю, мы поговорим», — отметил он.

Многие западные СМИ восприняли заявление Путина как явное желание начать диалог — при этом отмечая, что одновременно в Москве не намерены идти на серьезные компромиссы. «Нельзя исключать, что фаза переговоров откроется в предстоящие месяцы из-за прагматизма Трампа. На этой стадии Москва, однако, остается на максималистских позициях», — считает Le Figaro. Financial Times также отмечает, что хотя Путин выражает «явную готовность» ознакомиться с предложениями Трампа, в его заявлениях «не показано какой-либо гибкости российской переговорной позиции».

Sky News пишет, что действия Путина «были похожи на попытку возобновить броманс» с Трампом: «Это вне сомнений намек со стороны Путина, но он не хочет делать первый шаг. Вероятно потому, что Москва все еще с осторожностью относится к еще одному сроку Трампа. Первый не оправдал их ожиданий». Аналогичной точки зрения придерживается Time. «Если Трамп решит, что он хочет договориться с Путиным, русских это заинтересует, — заявил изданию бывший американский чиновник, занимавшийся контактами Москвы и Вашингтона. — Я уверен, что они прощупывают варианты. Но они не собираются отвечать, пока США не решат, что они хотят предложить». Cобеседник издания подчеркнул: с учетом обстановки на фронте и в самой России в вопросе переговоров сейчас на Путина нет никакого давления.

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