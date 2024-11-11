Белгородские чиновники проверили 300 адресов, по которым снимают квартиры вынужденные переселенцы. Больше половины из них лишили компенсаций из-за подозрений в мошенничестве

Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова проверило 309 адресов, по которым снимают жилье вынужденные переселенцы из приграничных регионов, и лишило 173 человек компенсаций за аренду из-за подозрений в мошенничестве. Об этом на совещании регионального правительства рассказала глава ведомства Елена Батанова.

По словам министра, проверка была выборочной. Из 173 человек, лишенных компенсаций, 62 не проживали по адресам, которые они сами указали в заявлениях на компенсацию. Еще по 111 адресам, рассказала Батанова, проверяющие неоднократно приезжали, но не смогли установить, проживают ли там люди, потому что двери были закрыты. В этих случаях выплаты приостановлены до выяснения ситуации.

Батанова уточнила, что по некоторым адресам жили собственники, которые даже не знали, что у них кто-то якобы арендовал квартиру. Еще по нескольким адресам находились непригодные для жилья или ремонтируемые помещения, а также офисные здания.

Остальные 136 человек, по словам министра, «доказали свое проживание в съемных квартирах». Всего, как заявила чиновница, меры поддержки получили 3683 человека, а областное правительство потратило на компенсации 138 миллионов рублей. Компенсация, положенная за аренду жилья для тех, кому пришлось уехать из приграничных регионов, составляет 20 тысяч в месяц для обычных семей и 40 тысяч — для многодетных.

«Мое предложение — формулировать эти факты как наличие признаков мошенничества. При всем уважении к людям терпеть этого нельзя, потому что мы говорим о бюджетных средствах. Если мы будем закрывать [глаза] на такое безобразие, мы будем соучастниками преступления», — сказал Вячеслав Гладков.

Накануне, 10 ноября, Вячеслав Гладков заявил, что власти откажут в материальной помощи семье погибшего в Старом Хуторе Валуйского городского округа местного жителя, который подорвался на мине на своем автомобиле, потому что тот заехал в зону, куда запрещен въезд в связи с опасной ситуацией. «Дело не в деньгах, дело в ваших жизнях», — добавил Гладков. Въезд в Старый Хутор запрещен с 18 августа.