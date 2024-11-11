Володин: деньги на спецсчетах для «иноагентов» будет нельзя вывести из России. Это правило хотят распространить и на тех, кто уехал из страны и критикует власти

«Иностранные агенты», которые будут получать средства на специальные рублевые счета, могут пользоваться ими только лично и только на территории России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, вывести эти средства за рубеж будет нельзя.

«Также мы изучаем возможность распространить эту норму на тех, кто уехал из России и высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам , при этом получая средства от сдачи в аренду и продажи своего имущества на территории РФ», — сказал Володин, комментируя работу депутатов над законопроектом, который введет новые ограничения для «иноагентов».

Володин 7 ноября сообщил, что Госдума разрабатывает законопроект о порядке выплаты средств людям, объявленным властями России «иностранными агентами», за интеллектуальную деятельность. По его словам, доходы «иноагентов» от творческой деятельности будут зачислять на спецсчет.

Тогда же спикер Госдумы анонсировал меры в отношении тех, кто уехал из России, но «негативно высказывается» о стране.

Вячеслав Володин еще в марте говорил о планах запретить выплачивать «иноагентам» вознаграждения по авторским и смежным правам.

Спикер Госдумы сообщал, что депутаты могут начать рассматривать законопроект о выплатах «иноагентам» с 11 по 17 ноября. Когда нижняя палата парламента рассмотрит инициативу о релокантах, неизвестно.

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