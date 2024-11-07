Володин предложил лишить доходов тех, «кто уехал и негативно высказывается о России». Госдума уже готовится ограничить авторские выплаты «иноагентам»

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что российский парламент прорабатывает меры в отношении тех, «кто не отнесен к иноагентам, но, уехав, высказывается негативно по отношению к России». Об этом Володин написал в телеграм-канале 7 ноября.

По словам спикера Госдумы, обсуждаются меры, «позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его».

Также, сообщил Володин, Госдума прорабатывает законопроект о порядке выплаты средств людям, объявленным «иностранными агентами», за интеллектуальную деятельность. По его словам, особый порядок выплат предлагается применять в отношении средств, который «иноагенты» получают от использования «произведений науки, литературы и искусства», исполнения и фонограммы, сообщений в радио- или телеэфирах, а также изобретений и товарных знаков.

По словам Володина, законопроект будет предусматривать, что любые доходы «иноагентов» от творческой деятельности будут зачислять на специальный рублевый счет, через который они смогут получать деньги. «Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной , не должны обогащаться за счет нашей страны», — заявил Володин.

Спикер Госдумы сообщил, что Госдума может начать рассматривать законопроект о выплатах «иноагентам» «уже на следующей неделе» (с 11 по 17 ноября). Когда парламент рассмотрит инициативу о релокантах, неизвестно.

О планах запретить выплачивать «иноагентам» вознаграждения по авторским и смежным правам Вячеслав Володин сообщил в марте.