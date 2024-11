В убийстве российского летчика Максима Кузьминова в Испании заподозрили бывшего офицера КГБ и полковника российской полиции Погибшего похоронили в безымянной могиле, утверждает CBS

Defence Intelligence of Ukraine

Американский телеканал CBS выяснил, кто может быть причастен к убийству бывшего российского военного Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вертолет в августе 2023 года и спустя полгода был застрелен в Испании. Источник новостной программы 60 Minutes, близкий к испанскому следствию, предоставил журналистам фотографии мужчин, которые «представляют интерес» для следствия. Авторы 60 Minutes выяснили, что это двое россиян — бывший офицер КГБ и его родственник, полковник российской полиции. Их имена телеканал не приводит.

Российский летчик Максим Кузьминов в августе 2023 года перегнал из России в Украину военный вертолет Ми-8. Летчик рассказывал в видео украинской разведки, что сам вышел на связь с властями Украины. Он утверждал, что просил других членов экипажа сдаться; их убили украинские солдаты, говорил The New York Times высокопоставленный украинский чиновник. За угон вертолета Кузьминов получил 500 тысяч долларов и паспорт гражданина Украины на вымышленное имя Игоря Шевченко. Украинские власти предлагали Кузьминову не уезжать из Украины, но он перебрался в Испанию, где купил квартиру в городе Вильяхойоса в Аликанте. Спецназовцы ГРУ Минобороны РФ угрожали убить Кузьминова: в эфире российского телевидения они пообещали, что накажут перебежчика «по всей строгости закона», и он «не доживет до суда».

Максима Кузьминова застрелили 13 февраля 2024 года на подземной парковке жилого дома в Вильяхойосе, где он жил. Судя по кадрам камеры наблюдения, двое подозреваемых пять часов прождали Кузьминова в автомобиле с тонированными стеклами, сидя на заднем сиденье. Когда Кузьминов появился в гараже, в него выстрелили шесть раз, после чего тело летчика переехали на автомобиле, сообщала газета The New York Times.

Строительный мастер Рубен Феррандис, первый обнаруживший тело Кузьминова, рассказал, что слышал, как из подземного гаража быстро уезжает автомобиль, но не слышал выстрелов. Он предположил, что подозреваемые использовали оружие с глушителем.

Вход в гараж дома в Вильяхойосе, где убили Максима Кузьминова. 24 февраля 2024 года Johannes Simon / Getty Images

The New York Times писала, что на месте преступления нашли гильзы от 9-миллиметровых патронов пистолета Макарова, что может указывать на то, что к убийству причастна Россия. Редактор расследовательского проекта The Insider Майкл Вайс сообщил CBS, что «при стрельбе использовались российские боеприпасы».

Подозреваемые в убийстве сожгли автомобиль, на котором передвигались после преступления. Машину нашли «в настолько изолированном месте, что убийцам, скорее всего, понадобилась бы помощь местных жителей, чтобы узнать его местоположение», сообщает CBS.

Сгоревший автомобиль подозреваемых в убийстве Максима Кузьминова

Специальное подразделение Гражданской гвардии Испании, которое расследует убийство Кузьминова, не комментирует ход следствия. Журналисты CBS направили запросы на интервью нескольких испанским чиновникам, но с ними никто не стал говорить.

Еще об убийстве Кузьминова

The New York Times рассказала, как в Испании убили бывшего российского военного Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Его застрелили из пистолета Макарова и переехали машиной

Еще об убийстве Кузьминова

The New York Times рассказала, как в Испании убили бывшего российского военного Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Его застрелили из пистолета Макарова и переехали машиной

Спустя пять месяцев после убийства в соцсетях появились фотографии «Кузьминова». По данным CBS, это был замаскированный офицер украинской разведки

Летом 2024 года в социальных сетях появились фотографии человека, похожего на Максима Кузьминова, сделанные на авиашоу. Авторы 60 Minutes выяснили, что это мог быть офицер украинской разведки. Он тщательно замаскировался и использовал маску, чтобы выглядеть, как российский перебежчик.

Авторы программы предположили, что украинцы «проводили свою кампанию по дезинформации, пытаясь обыграть русских в их же игре». Журналисты считают, что так украинские разведчики пытались убедить всех, что Кузьминов пережил покушение и продолжает работать на Украину. 60 Minutes расценивает это как сигнал другим россиянам, что они будут в безопасности, если согласятся сотрудничать с Украиной.

Настоящий Кузьминов, утверждают источники телеканала, был похоронен в безымянной могиле на юге Испании.