«Не было разговора». Песков отрицает, что Трамп и Путин созванивались и обсуждали войну в Украине

В Кремле отрицают, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах президента США.

«Не было разговора. Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 11 ноября.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Трамп общались по телефону 7 ноября, в том числе обсудив российско-украинскую войну. Собеседники издания утверждали, что в ходе беседы избранный президент США предостерег Владимира Путина от эскалации в Украине и напомнил ему о «значительном военном присутствии американских сил в Европе».

В день, когда, по данным WP, состоялся разговор Путина и Трампа, президент РФ участвовал в заседании дискуссионного клуба «Валдай». На нем он публично поздравил Трампа с победой на выборах и заявил о готовности вести контакты с избранным президентом США. Трамп вскоре заявил через прессу, что тоже готов к разговору с Путиным и, вероятно, это скоро произойдет.

Читайте также

«Если кто-то хочет возобновить контакты, мы ничего против не имеем» Путин все-таки поздравил Трампа с победой на выборах — и дал понять, что готов к диалогу с США

Читайте также

«Если кто-то хочет возобновить контакты, мы ничего против не имеем» Путин все-таки поздравил Трампа с победой на выборах — и дал понять, что готов к диалогу с США