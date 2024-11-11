В России заочно арестовали судью Международного уголовного суда, выдавшего ордера на арест Шойгу и Герасимова

Басманный районный суд Москвы постановил заочно арестовать судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, сообщает «Медиазона» 11 ноября.

В России в отношении судьи возбудили уголовное дело по о незаконном заключении под стражу. Судью МУС объявили в международный розыск, пишет ТАСС.

Хайкель Бен Махфуд и двое других судей МУС Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес в июне выдали ордер на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Российских военачальников заподозрили в военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за того, что армия РФ наносила удары по энергетическим объектам Украины.

В России расследуют уголовные дела в отношении сотрудников Международного уголовного суда. Судей Розарио Айталу, Серхио Годинеса и Томоко Аканэ, а также генпрокурора Карима Хана обвиняют в заведомо незаконном заключении под стражу и подготовке к нападению на представителя иностранного государства из-за того, что МУС выдал международные ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по права ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Судьи и прокурор объявлены в розыск.

МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой в марте 2023 года, заподозрив их в незаконной депортации украинских детей в Россию. Путин в сентябре 2024-го посетил Монголию — первую страну, признающую юрисдикцию МУС. Монголия отказалась арестовать Путина, из-за чего МУС обвинил страну в нарушении (Монголии ничего не грозит).

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

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