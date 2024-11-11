Российские войска нанесли удары по Николаеву и Запорожью. Погибли шесть человек, более 20 получили ранения

Российские войска в ночь на 11 ноября атаковали дронами город Николаев. В результате погибли пять человек, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, дрон разрушил частный одноэтажный дом, после чего там произошел пожар. Повреждены также несколько квартир в четырехэтажном доме.

Российская армия также нанесла авиаудар по городу Запорожье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По последним данным, один человек погиб, пострадал 21 человек. Среди пострадавших — пятеро детей в возрасте от 4 до 17 лет.

В результате авиаудара повреждены жилой дом и общежитие.