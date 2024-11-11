Украинские новобранцы под Часовым Яром получают благословение от капеллана перед первым боем. Войска РФ прорвались на южные окраины города. Фотографии

Войска РФ в начале ноября прорвались на южные окраины Часова Яра. Бои, как пишет «Медуза» в новой военной сводке, идут вдоль дороги Часов Яр — Константиновка, критически важной для снабжения гарнизона города. Украинские военные продолжают держать оборону на подступах к Часову Яру. В боях, в числе прочих, участвуют новобранцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Перед первым боевым заданием они получают благословение от армейского капеллана Юрия. Фотографии, которые публикует «Медуза», были сделаны 3 ноября 2024 года.

Новобранцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и армейский капеллан Юрий Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA

Армейский капеллан Юрий Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA

Новобранцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA

Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA

Амуниция и личные вещи новобранцев 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пришедших получить благословение перед первым боем Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA

Хроника войны. 11 ноября 2024 года

Война Девятьсот девяносто второй день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 11 ноября 2024 года

Война Девятьсот девяносто второй день. Хроника «Медузы»