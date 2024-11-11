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Украинские новобранцы под Часовым Яром получают благословение от капеллана перед первым боем. Войска РФ прорвались на южные окраины города. Фотографии
Источник: Meduza
Войска РФ в начале ноября прорвались на южные окраины Часова Яра. Бои, как пишет «Медуза» в новой военной сводке, идут вдоль дороги Часов Яр — Константиновка, критически важной для снабжения гарнизона города. Украинские военные продолжают держать оборону на подступах к Часову Яру. В боях, в числе прочих, участвуют новобранцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Перед первым боевым заданием они получают благословение от армейского капеллана Юрия. Фотографии, которые публикует «Медуза», были сделаны 3 ноября 2024 года.