Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что киностудия передала российским военным танки, БМП и тягачи

В 2023 году киностудия «Мосфильм» передала Вооруженным силам России 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей. Об этом рассказал гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, эта техника хранилась на военно-технической базе студии.

«Я узнал, что есть потребности, связался с министерством обороны — забрали эти машины», — заявил Шахназаров.

На сайте «Мосфильма» говорится, что в распоряжении киностудии есть военная техника, которая используется в качестве реквизита. В частности, у студии есть более 190 единиц бронетанковой техники, бронетранспортеров и самоходных установок «„загримированных“ под различные образцы иностранной военной техники разных периодов», несколько десятков единиц военного вооружения, «в том числе иностранного производства». «Вся техника является реквизитом (сценическо-постановочными средствами), находится в исправном состоянии и готова к съемкам нескольких кинокартин одновременно», — отмечается на сайте «Мосфильма».