Fox News: в администрации Трампа появится спецпосланник по Украине. Он будет заниматься переговорами, направленными на достижение мира

В администрации Дональда Трампа появится должность спецпосланника по Украине, который со стороны США будет курировать переговоры, направленные на прекращение войны, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Имя спецпосланника будет названо «в ближайшее время», сообщили источники. Это будет «человек с большим авторитетом» и ему «будет поручено найти решения, которые приведут к мирному урегулированию».

Во время первого срока Трампа с 2017 по 2019 году в его администрации уже был спецпосланник по мирным переговорам в Украине (тогда это касалось исполнения ) — первым и единственным человеком, занимавшим этот пост, был Курт Уолкер. У Байдена такого спецпосланника не было.

Уолкер формально считался советником на добровольных началах и не получал зарплату как госслужащий. Fox News отмечает, что, вероятно, новый спецпосланник также будет исполнять свои обязанности бесплатно.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания закончит войну в самые ближайшие сроки, найдя способ заставить Москву и Киев начать переговоры.

Президент Финляндии Александр Стубб 12 ноября после телефонного разговора с Трампом заявил, что тот «очень серьезно настроен на скорейшее достижение мирного соглашения». Стубб отметил, что до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, есть хорошее окно возможностей для этого.

Президент РФ Владимир Путин после выборов в США заявлял, что открыт для диалога с Трампом. Издание The Washington Post написало, что уже через несколько часов после этого заявления Путин и Трамп поговорили по телефону, и избранный президент США призвал Путина «не эскалировать войну в Украине» и напомнил ему о «значительном присутствии» американских военных в Европе. В Кремле официально отрицали сам факт разговора.

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