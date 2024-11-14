Суд приговорил к восьми годам колонии москвичку Анастасию Бережинскую по делу о постах против войны и призывах к убийству Путина

Обновление. Суд приговорил Анастасию Бережинскую к восьми годам колонии, сообщает РИА Новости.

Представитель прокуратуры в ходе прений во 2-м Западном окружном военном суде в Москве попросил приговорить к 10 годам колонии местную жительницу Анастасию Бережинскую, обвиняемую по трем уголовным статьям из-за постов и комментариев во «ВКонтакте».

Как сообщает «Медиазона», 43-летняя Бережинская по образованию режиссер-постановщик. Уголовное дело против нее возбудили в мае, суд избрал москвичке меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело Бережинской начали рассматривать в суде в октябре.

Бережинскую обвиняют в распространении «фейков» об армии по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) из-за четырех постов во «ВКонтакте» (1, 2, 3, 4) 2022 года. Прокуратура считает, что в этих постах москвичка бездоказательно опубликовала утверждения об «уничтожении мирного населения, пытках и истязаниях, геноциде украинской нации».

По статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК) Бережинскую обвиняют из-за комментариев, опубликованных в апреле 2023-го, «о совершении президентом как главнокомандующим ВС РФ госизмены, геноцида и военных преступлений, похищении российской армией чужого имущества, уничтожении инфраструктуры».

По статье об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) Бережинской вменяют три комментария под ее же постом с призывом убить Владимира Путина. Страницу Бережинской во «ВКонтакте» заблокировали в России по требованию прокуратуры.

Прокуратура, запрашивая срок, сочла смягчающими обстоятельствами частичное признание вины, двоих несовершеннолетних детей, состояние здоровья и тяжелое материальное положение.

Согласно материалам дела, у Бережинской диагностировано смешанное расстройство личности, а у ее мужа Владимира Лубягина — эпилепсия. Пара воспитывает двух детей — восьми и 10 лет. Бережинская, выступая в суде, также отметила, что у нее «не самое лучшее» состояние здоровья: хронический панкреатит, болят зубы.

Бережинская не стала давать показания. Прокурор огласил протоколы ее допросов, в которых москвичка признавала, что публиковала посты и комментарии, за которые ее судят. Она также признала вину по обвинениям в распространении «фейков» и «дискредитации» армии. По статье об оправдании терроризма Бережинская признала вину частично, поскольку не считает свои комментарии «призывом».

Прокурор также зачитал слова Бережинской о том, что она «была раздосадована военными действиями государства, переживала за мирное население как России, так и Украины», «хотела обезопасить себя и российский народ от вторжения других государств», а комментарии писала «в воздух», «для личного пользования». В ходе допросов, согласно материалам дела, москвичка говорила, что теперь «уважительно относится к российской армии» и «обязуется быть достойным гражданином своей страны».