«Медиазона»: банки стали оформлять почти вдвое больше кредитных каникул, чем в прошлом году. Это свидетельствует о рекордных темпах вербовки в армию

В третьем квартале 2024 года (с июля по сентябрь) российские банки оформили в два раза больше кредитных каникул, чем за такой же период прошлого года, подсчитала «Медиазона». Такие каникулы оформляют в основном новые участники войны, пишут журналисты.

Из отчетности Центробанка следует, что в третьем квартале 2024 года было оформлено 54,2 тысячи новых кредитных каникул. «Медиазона» отмечает, что отсрочку нельзя получить на кредит, который был взят до отправки на фронт. В прошлом году банки оформляли меньше 30 тысяч кредитных каникул в каждом квартале. Это означает, что вербовка добровольцев для участия в войне продолжается рекордными темпами, пришла к выводу «Медиазона».

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, который регулярно отчитывается о наборе контрактников и добровольцев в армию, в октябре сообщал, что темп вербовки остается стабильным и составляет около одной тысячи человек в сутки.

«Медиазона» обращает внимание на публикацию The New York Times, которая также в октябре 2024-го приводила данные американской разведки, согласно которым в российскую армию ежемесячно вербуют 25–30 тысяч человек.

«Медиазона» совместно с «Русской службой Би-би-си» и командой волонтеров также ведет подсчет погибших на фронте российских военных, основанный на открытых данных и публикациях в СМИ. К середине ноября журналисты подтвердили гибель как минимум 78 329 российских военных. Как отмечает «Би-би-си», нынешние темпы прироста подтвержденных смертей на фронте стали самыми высокими за все время войны.