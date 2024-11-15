С начала полномасштабной российско-украинской войны на фронте погибли как минимум 78 329 российских военных. Об этом свидетельствуют подсчеты, которые ведут журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» вместе с командой волонтеров на основе открытых данных.

Как отмечает «Би-би-си», нынешние темпы прироста подтвержденных смертей на фронте стали самыми высокими за все время войны. В сентябре исследователи в среднем фиксировали каждый день подтверждения о гибели 140 российских военных. В октябре эти показатели выросли еще сильнее — до 152 подтвержденных смертей в сутки. Такие темпы роста потерь в 1,6 раза превышают средние ежедневные показатели 2023 года, а данные 2022 года — более чем в два раза.

Рост потерь может быть результатом активного наступления ВС РФ в Донецкой области, а также постепенно появляющихся подтверждений российских потерь в Курской области, пишет «Би-би-си».

Больше всего потерь зафиксировано среди добровольцев — военных, подписавших контракт с Минобороны РФ уже после начала полномасштабного вторжения. Их доля в общем массиве смертности достигла 23% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны — 16 551 доброволец. Средний возраст погибших — 38 лет.

«Реальные потери, очевидно, намного выше, чем можно установить через открытые источники. Мы предполагаем, что наш данный момент наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших», — добавляет «Би-би-си».

Рассказываем о текущей ситуации на фронте — в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Помешает ли подрыв дамбы под Курахово наступлению РФ? Как долго ВСУ еще смогут продержаться в Курской области? Обсуждаем с Дмитрием Кузнецом 00:00 45:17