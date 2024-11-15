Reuters: Зеленский отговаривал Шольца от переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский предостерегал канцлера Германии Олафа Шольца от телефонного разговора с Владимиром Путиным, сообщил источник Reuters в администрации украинского лидера.

По его словам, Шольц перед разговором с Путиным связался с Зеленским и уведомил его, что собирается поговорить с президентом России. В правительстве Германии сообщали, что канцлер собирается позвонить украинскому лидеру после разговора с Путиным.

«Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет передышки, — заявил собеседник агентства. — Разговор позволит Путину сменить декорации и продолжить войну. Это не принесет мира, потому что Путин просто будет повторять ложь, которую он говорил годами, создавая видимость, что он больше не в изоляции».

Обновление. В обращении по итогам 996-го дня войны Зеленский назвал разговор Шольца с Путиным «ящиком Пандоры». «Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов. И именно то, что Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться», — заявил президент Украины.

Олаф Шольц и Владимир Путин 15 ноября провели переговоры по телефону — первые за два года. По информации Reuters, разговор продлился около часа.

В правительстве Германии сообщили, что Шольц призвал Путина прекратить российскую агрессию против Украины и вывести с ее территории войска РФ.

В Кремле заявили, что в ходе разговора произошел «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». Путин указал, что «кризис» стал результатом агрессивной политики НАТО при игнорировании интересов РФ, а Москва открыта к возобновлению переговоров.

Берлин — один из крупнейших союзников Киева. Германия крупнейший поставщик оружия в Украину после США, чья поддержка может быть прервана после избрания президентом республиканца Дональда Трампа.