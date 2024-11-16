МВД предложило ограничить срок пребывания граждан Украины в РФ без специальных документов

МВД предложило ограничить срок временного пребывания граждан Украины в России и их право на работу без специального разрешения. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Большинство граждан Украины, длительное время находясь в России, до сих пор свое правовое положение не урегулировали, что свидетельствует об их нежелании иметь устойчивую правовую связь с Россией, отсутствии у них заинтересованности в легальном положении на ее территории, что создает угрозу национальной и общественной безопасности», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ведомство предлагает обязать находящихся в РФ украинцев получать для дальнейшего пребывания документы, в частности, разрешение на временное проживание, а для права на работу — патент в территориальных органах МВД.

В случае если предложение МВД будет принято, получить документы граждане Украины должны будут до 31 марта 2025 года.

Сейчас граждане Украины могут бессрочно находиться в России при условии дактилоскопии и медосвидетельствования и работать без ограничений. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в августе 2022 года — еще до аннексии четырех украинских регионов.