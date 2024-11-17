В Австралии и США прошли акции против российского вторжения в Украину

В австралийской Аделаиде и в Сан-Франциско в США прошли акции против российского вторжения в Украину. Фото и видео с акции в Аделаиде, полученные от подписчиков, опубликовал в своем телеграм-канале журналист Александр Плющев. Акции также прошли в Сиднее и Мельбурне, сообщили читатели «Медузы».

Об акции в Сан-Франциско пишут Sota и «ЕЖ», публикуя фото, предоставленное организаторами акции.

Антивоенные акции, пишет «Сирена», также прошли в Окленде (Новая Зеландия) и в Токио (Япония).

Российская оппозиция собирается 17 ноября провести в Берлине антивоенный марш. Акцию организуют политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная. Сбор участников шествия назначен на 13:00 по времени Берлина (15:00 мск), сам марш начнется в 14:00 по местному времени.

Подробнее об антивоенном марше в Берлине Российская оппозиция 17 ноября проведет в Берлине антивоенный марш. Вот каким будет маршрут