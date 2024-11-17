В Берлине начался антивоенный марш, организованный российской оппозицией

В Берлине началась антивоенная акция, которую организовали политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная.

Шествие проходит по следующему маршруту — по Нидеркирхнерштрассе, затем через Чекпойнт Чарли, а затем по Фридрихштрассе до здания посольства РФ на Унтер-ден-Линден, 63-65.

Во главе колонны идут Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин. К началу акции полиция, пишет DW, оценивала количество участников шествия в 1800 человек. Корреспондент «Медузы», находящийся на месте событий, оценивает число участников в 6-7 тысяч человек.

Евгений Фельдман / «Медуза»

Трансляцию с марша ведет, в том числе, телеканал «Дождь»

Шествие в Берлине. Прямая трансляция Телеканал Дождь