В Берлине прошел антивоенный марш, организованный российской оппозицией

В Берлине завершился антивоенный марш, организованный российской оппозицией. Участники акции дошли до здания посольства РФ на Унтер-ден-Линден, 63-65, где перед собравшимися выступили организаторы митинга — Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная.

Яшин, в частности, сказал: «Я очень благодарен за то, что вы вышли и показали: Путин — это не Россия. Россия — это мы. Мы против войны, против агрессии, мы за свободную мирную Россию» (здесь и далее цитаты по «Дождю»).

Кара-Мурза проскандировал «Долой власть чекистов», отметив, что это был любимый лозунг Бориса Немцова. «Можно подделать любые результаты выборов, можно подделать результаты так называемых опросов, но нельзя подделать это море светлых красивых человеческих лиц», — сказал он.

Евгений Фельдман / «Медуза»

Навальная, стоя на столе, сказала: «Я первый раз выступаю на столе, но если нужно залезть на стол и сказать, что Путин — убийца, значит, я залезу на стол и скажу, что Путин — убийца», — сказала она.

Полиция, пишет DW, на начало акции оценивала количество участников шествия в 1800 человек. По уточненной оценке корреспондентов «Медузы», на марш пришли 2-3 тысячи человек. «Дождь» сообщал о 4-5 тысячах участников.