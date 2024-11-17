Bloomberg: КНДР может отправить в Россию в общей сложности до 100 тысяч военных
Северная Корея может в общей сложности направить до 100 тысяч своих военных для помощи России в войне против Украины. Такую оценку, пишет Bloomberg, дают некоторые источники в странах «Большой двадцатки» (G20) в преддверии саммита, анализируя развитие двустороннего сотрудничества РФ и КНДР в военной сфере.
Собеседники агентства, пожелавшие сохранить анонимность, подчеркнули, что речь идет о предварительных оценках и даже если они подтвердятся, то стотысячный контингент не будет дислоцирован одновременно. Речь о идет об общей численности северокорейских военных, которых могут задействовать в военной поддержке России с учетом ротации.
Как отмечает Bloomberg, схожую оценку ранее дал посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко сказал в интервью «Голосу Америки». Тогда дипломат сказал, что Украина ожидает, что 15 тысяч северокорейских военных, направленных в Курскую область, будут меняться каждые несколько месяцев. По словам посла, также не исключено, что военнослужащих из КНДР отправят и на территорию Украины, оккупированную российскими войсками.
Отправка военнослужащих Северной Кореи для помощи России в войне против Украины — одна из тем, которые будут обсуждать на саммите «Большой двадцатки», который пройдет 18–19 ноября 2024 года в Бразилии.
Украина, Южная Корея и США с конца октября сообщают, что в Курской области находятся северокорейские военные. По их данным, всего КНДР направила в Россию для участия в войне около 12 тысяч военнослужащих. Ни КНДР, ни РФ напрямую не подтверждали информацию о том, что северокорейскиз военных задействуют в боевых действиях на стороне РФ. При этом Путин отмечал, что Москва «никогда не сомневалась», что руководство КНДР «серьезно относится» к договоренностям с Россией. В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные из КНДР понесли первые потери в Курской области.