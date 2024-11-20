Посольства США, Испании и Италии в Киеве закрылись из-за угрозы «значительной воздушной атаки» 20 ноября

Посольство США в Киеве опубликовало предупреждение о возможной «значительной воздушной атаке» 20 ноября.

В сообщении посольства говорится, что оно получило «конкретную информацию» о потенциальной атаке. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто.

Гражданам США рекомендовано подготовиться к тому, чтобы немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

О закрытии из-за «повышенного риска воздушных атак» также объявили посольства Испании и Италии. В электронном письме, разосланном испанцам, которые проживают в стране, посольство рекомендовало соблюдать все рекомендации местных властей и находиться рядом с укрытием.

В последние недели российские войска вновь усилили атаки на инфраструктуру украинских городов. От ударов ракетами и беспилотниками страдают Киев, Одесса и другие города и регионы. Один из самых мощных ударов за последнее время был нанесен 17 ноября, когда российские войска, по словам президента Украины Владимира Зеленского, запустили 120 ракет и 90 дронов, целью которых, в частности, были энергетические объекты.

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