Российские войска нанесли ракетный удар по Украине. В Днепре повреждено здание Центра реабилитации людей с инвалидностью

Российские войска утром 21 ноября запустили крылатые ракеты по территории Украины, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным «РБК-Украина», в Киеве и Киевской области, Сумской, Житомирской, Черниговской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях введены аварийные отключения света.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что под ракетную атаку попал Днепр. По его словам, повреждения получило промышленное предприятие. В городе также произошло два пожара. Других подробностей он не привел.

Мэр Днепра Борис Филатов в свою очередь заявил, что в результате обстрела повреждено здание Центра реабилитации людей с инвалидностью. Там разрушена котельная и выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется, добавил глава города.