По нашей территории ударили оружием западного производства. С этого момента спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального. Подчеркну: применение этого оружия не в состоянии поменять ситуацию в зоне .

В ответ мы нанесли удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. Мы испытали в боевых условиях одну из новейших ракетных систем средней дальности с баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном оснащении.

Испытания «Орешника» проводятся в ответ на агрессивные действия НАТО. Вопросы о дальнейшем развертывании будут решаться в зависимости от действий США и их сателлитов. Мы считаем себя вправе использовать оружие против тех стран, которые позволяют применять свое оружие против нашей.

Если мы решим и дальше бить «Орешником» по Украине, мы будем заранее предлагать мирным жителям покинуть опасные зоны. Средств противодействия такому оружию нет, ПВО эти ракеты не перехватывают. Не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности. Они толкают мир к глобальному конфликту, продолжая цепляться за свою гегемонию.

Это приблизительный пересказ обращения Владимира Путина к «личному составу вооруженных сил, гражданам нашей страны, нашим друзьям во всем мире и тем, кто питает иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России». Заявления Путина отредактированы и сокращены с сохранением смысла.

Фото на обложке: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / Спутник / Scanpix / LETA