Война Тысяча первый день. Путин, похоже, готов обсуждать с Трампом перемирие в Украине. Западные посольства в Киеве ждут массированной российской атаки

Жители Киева идут по темной улице. В городе начались отключения уличного освещения после массированного обстрела, случившегося 17 ноября. Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы понимаем, что многие из вас больше не могут следить за военными новостями так же пристально, как раньше, поэтому мы изменили формат нашей ежедневной хроники. Теперь она выходит раз в день, и в ней мы более подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, расскажите нам, что вы думаете о снятии запрета для ВСУ на удары ракетами ATACMS по территории России. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Путин готов обсуждать с Трампом перемирие, сообщило агентство Reuters

Президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, направленные на прекращение огня в Украине и завершение войны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пятерых действующих и бывших российских чиновников.

По данным собеседников агентства, Путин в целом готов согласиться на заморозку конфликта вдоль действующей линии фронта и обсуждать варианты раздела четырех украинских областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. При этом Россия, пишет Reuters, готова отказаться от небольших участков территории Харьковской и Николаевской областей, которые она удерживает. Также Путин категорически не согласен на вступление Украины в НАТО, однако готов обсуждать вопросы гарантий безопасности для Киева, пишет Reuters.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на ежедневном брифинге для журналистов статью Reuters, не стал прямо отрицать готовность Путина к переговорам, но подчеркнул, что России не подойдет «какой-то вариант заморозки конфликта». «Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», — сказал Песков. Он не уточнил, что это за цели (по ходу войны власти РФ их неоднократно меняли). Владимир Путин в июле публично назвал условием для начала мирных переговоров полный вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В Киеве материал Reuters не комментировали. Власти Украины официально настаивают, что условием справедливого мира является освобождение всей международно признанной территории страны, в том числе Крыма. Однако в последние месяцы в СМИ появляется все больше неофициальной информации о том, что Киев готов рассмотреть и варианты, при которых Россия сохранит за собой некоторые из захваченных территорий.

Подробнее о материале Reuters Путин готов обсудить с Трампом прекращение огня в Украине. Reuters приводит российские условия: только минимальные территориальные уступки и никакого НАТО

Россия

В Липецкой области появятся уличные укрытия

Власти Липецкой области приняли решение закупить уличные укрытия для крупных городов региона, заявил губернатор Игорь Артамонов.

Укрытия будут устанавливать по маршрутам следования общественного транспорта. Артамонов отметил, что такое решение было принято, исходя из практики Белгорода, который регулярно подвергается украинским обстрелам. Также глава региона поручил провести дополнительные проверки укрытий в многоквартирных домах и пригрозил «мерами реагирования» управляющим компаниям, которые не обеспечивают их доступность и надлежащее состояние.

В телеграм-канале правительства Липецкой области отмечается, что усиление мер безопасности происходит «на фоне заявлений о том, что Запад разрешит Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России».

Липецкую область в последнее время регулярно атакуют украинские беспилотники.

Накануне об усилении мер безопасности также заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он поручил провести учебные эвакуации и проверить убежища в регионе. Чиновник также отметил, что эти поручения связаны с угрозой атак ракетами ATACMS. «Дальнобойные ракеты предполагают другой вид угрозы. Это касается напрямую Ростова, предприятий, всех наших объектов. Нужно быть крайне внимательными в текущей обстановке», — сказал он.

Украина

Посольства западных стран закрываются из-за риска массированной российской атаки

Дипломатические миссии США, Италии, Испании и Греции в Киеве 20 ноября заявили о приостановке работы.

Посольство США в соответствующем заявлении сообщило, что получило «конкретную информацию о потенциальной возможности серьезной воздушной атаки 20 ноября». Американским гражданам, находящимся в Украине, посоветовали следить за сигналами воздушной тревоги и сообщениями в СМИ и заблаговременно выяснить, где находятся ближайшие укрытия.

Источники в американской дипмиссии сообщили изданию «Украинская правда», что у США есть данные о повышенной угрозе комбинированной атаки дронов и ракет. На уточняющий вопрос, связано ли закрытие посольства с изменением ядерной доктрины РФ и снижением порога для ядерного удара, источник лишь подчеркнул, что закрытие диппредставительства «связано с постоянной угрозой воздушных атак».

Что изменилось в ядерной доктрине России? «Шагов на пути к ядерному конфликту становится все меньше» Что мы узнали из новой ядерной доктрины РФ? И как Запад мог бы ответить на действия Кремля? Отвечает эксперт по проблемам разоружения Павел Подвиг

В Украине опасаются усиления российских обстрелов на фоне разрешения США украинской армии бить ракетами ATACMS по международно признанной территории РФ. Ранее Москва называла снятие запрета на использование дальнобойных ракет одной из своих «красных линий» и предупреждала о неизбежной в таком случае эскалации конфликта.

Посольства большинства западных стран были эвакуированы из Киева за несколько дней до начала полномасштабного вторжения — источники СМИ тогда сообщали, что на Западе считают нападение неминуемым. К началу мая 2022 года, через несколько недель после того, как войска РФ отступили из-под Киева, большинство дипмиссий возобновили работу в украинской столице.

Война глазами читателей «Медузы». Одно письмо

Елена, Москва. <…> Я наверное только сейчас, спустя почти три года, начала воспринимать все это фоном. Уехать [из России] не уехали, [теперь] надо жить, дышать, двигаться. Растет сын, и он-то уж тем более ни в чем не виноват. Я ни черта не могу изменить. И от этой беспомощности, наверное, хуже всего.

Я в какой-то момент вообще перестала верить в реальность происходящего. Я как будто на страницах антиутопии Оруэлла или в СССР 1930-х. Сюр, абсурд, глупость сплошная пропитывает все абсолютно. Один приговор Буяновой чего стоит. Это из последнего, что потрясло меня до глубины души.

Невозможно все это объяснить и уложить в голову так, чтобы все логично. Третий год, как ежики в тумане, ищем и зовем того, кто придет наконец и расскажет нам всю правду, объяснит и попробует оправдать весь этот ужас. А возможно ли это?

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники . Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

Что происходило 18 ноября

Война Тысячный день. Возможно, Украина впервые нанесла удар ракетами ATACMS по территории России (и не по Курской области, как можно было предположить)

Что происходило 18 ноября

Война Тысячный день. Возможно, Украина впервые нанесла удар ракетами ATACMS по территории России (и не по Курской области, как можно было предположить)