Губернатор Ростовской области поручил проверить убежища и провести учебные эвакуации из-за угроз ударов ракетами ATACMS

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил провести учебные эвакуации и проверить убежища в регионе из-за угроз ударов ракетами ATACMS. Об этом пишет «161.ru».

Губернатор заявил, что регион ожидает «непростой период»

«Дальнобойные ракеты предполагают другой вид угрозы. Это касается напрямую Ростова, предприятий, всех наших объектов. Нужно быть крайне внимательными в текущей обстановке», — сказал Слюсарь.

По информации «РБК-Украина» и «Цензор.нет», ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли первый удар ракетами ATACMS по территории России. Под обстрел попала военная база в Брянской области. Официально Киев не подтверждал, но и не опровергал использование дальнобойных ракет.

Украина регулярно атакует Ростовскую область беспилотниками. В ночь на 19 ноября над регионом, по данным властей, сбили 11 дронов. Пострадал один мирный житель.

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