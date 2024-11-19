Война Тысячный день. Возможно, Украина впервые нанесла удар ракетами ATACMS по территории России (и не по Курской области, как можно было предположить)

Украинский военный ведет огонь по российским позициям в Донецкой области Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российском вторжении. За это время война стала частью нашей жизни. Мы понимаем, что многие из вас больше не могут следить за военными новостями так же пристально, как раньше. Поэтому мы изменили формат нашей ежедневной хроники. Теперь она выходит раз в день, и вместо коротких сообщений мы более подробно останавливаемся на ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. В некоторых из этих материалов мы будем публиковать ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне, а также расскажите, что вы думаете о новом формате. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Хронику предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

ВСУ, возможно, нанесли удар по России ракетами ATACMS

Издание «РБК-Украина» и главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщили, что ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по международно признанной территории России. По данным источников, удар был нанесен по арсеналу возле города Карачев в Брянской области.

Двумя днями ранее стало известно (это неофициальная и неподтвержденная информация), что президент США Джо Байден разрешил наносить такие удары — но только по Курской области, куда украинские войска вошли в августе 2024 года. В Курской области, помимо российских военных, находятся военнослужащие из КНДР.

Официально Киев не подтверждает применение ATACMS. В утренней сводке Генштаб ВСУ лишь сообщил о самом факте удара по арсеналу в Карачеве, не уточняя, какой использовался тип оружия. После публикаций о применении американских дальнобойных ракет Генштаб заявил украинскому «24 каналу», что «не располагает информацией» об этом.

Российские власти вообще ничего не говорили об атаке на арсенал в Карачеве (хотя в местных пабликах жители сообщали о звуках взрывов). Губернатор Брянской области Александр Богомаз отчитался о 13 сбитых над регионом беспилотниках.

В Госдепе США фактически не отрицают применения ракет ATACMS по целям в России: помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс в интервью бразильскому изданию Globo заявил, что некое «оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей для самообороны».

Россия

Начался второй процесс над Алексеем Гориновым

Во 2-м Западном окружном военном суде Москвы открылось рассмотрение нового уголовного дела против бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова.

Горинову предъявлены обвинения в «оправдании терроризма» (часть 1 статьи 205.2 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) из-за бесед с сокамерниками о взрыве на Крымском мосту и об украинском батальоне "Азов". По версии следствия, беседы Горина с другими заключенными могли сформировать у них «мнение о допустимости деятельности организации признанной законодательством РФ террористической, а также совершении диверсионно- террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры РФ».

Как пишет «Медиазона», на предварительное заседание — несмотря на то, что оно было закрытым, — пришли 15-20 человек из группы поддержки, а также представители посольств Великобритании, США и Австралии. Сам Горинов участвует в процессе по видеосвязи из колонии.

Горинов — первый в России осужденный по статье о «фейках» об армии. Эта статья появилась в законодательстве в начале марта 2022 года, спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения, а уже в конце апреля Горинова задержали и поместили под арест. Основанием для уголовного дела стало выступление Горинова на заседании совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы: он заявил, что неуместно проводить местный конкурс детских рисунков, когда в Украине гибнут дети, и назвал происходящее «войной», а не «специальной военной операцией». В июле 2022-го Горинову дали семь лет лишения свободы. В заключении у него сильно ухудшилось здоровье, ему отказывали в медицинской помощи.

Согласно официальной статистике, которую приводило российское государственное агентство ТАСС, за первые два года действия статьи о «фейках» (до марта 2024-го) по ней вынесли 79 приговоров; 42 человека получили реальные тюремные сроки. По подсчетам правозащитного проекта «ОВД-Инфо», к сегодняшнему дню по этой статье возбуждено 334 уголовных дела.

Мир

Бывший глава Еврокомиссии предложил взять Украину в ЕС «частично»

Жан-Клод Юнкер, занимавший пост главы Еврокомиссии с 2014 по 2019 год, заявил, что Украина в ближайшее время могла бы «частично» войти в ЕС. По его словам, до полноценного членства в сообществе Киеву еще очень далеко: «В Украине существует множество нерешенных проблем, от коррупции до верховенства закона, которые необходимо решить, прежде чем можно будет серьезно рассматривать вопрос о вступлении».

Что такое «частичное» членство в понимании Юнкера? Украина могла бы участвовать в некоторых внутренних процессах в Евросоюзе и присылать своих представителей на официальные встречи — но без права голоса. Для Киева, считает Юнкер, такой формат мог бы стать сигналом о признании Брюсселем ее успехов на пути к евроинтеграции.

Похожее заявление Юнкер уже делал год назад, призывая официальный Брюссель не давать Киеву «ложных обещаний» о скором членстве и указывая, что Украина не готова к вступлению в ЕС, в частности, из-за коррупции «на всех уровнях общества». Тогда его критиковали в Киеве.

Курс на вступление в Евросоюз указан в конституции Украины с 2019 года. Официально страна подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022-го, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России.

Летом 2023 года Украина получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС. В декабре того же года Брюссель объявил о начале официальных переговоров о членстве. Эти переговоры не означают гарантированного приема Украины в сообщество.

В отличие от вступления в НАТО, Владимир Путин никогда не требовал от Украины отказа от вступления в Евросоюз.

Сегодня — тысячный день войны. Из-за российской агрессии тысячи мирных жителей в Украине потеряли дома, у них нет доступа к воде, еде, теплой одежде, лекарствам, средствам гигиены. Мы просим вас помочь им, если у вас есть такая возможность. Если вы находитесь не в России (иначе это может быть небезопасно), пожалуйста, поддержите благотворительный проект «Давайте», запущенный «Медузой», «Службой поддержки» и «Дождем». Деньги идут на помощь мирным жителям Украины, пострадавшим от войны.

Война глазами читателей. Одно письмо

Владимир. Бухарест (ранее Донецк и Киев). Сначала, в 2014-м, моя семья бежала под Киев, а в 2022-м уже из-под Киева я бежал сначала на юг Украины, а потом в Румынию. Война изменила все, притом изменила дважды, и каждый раз в худшую сторону — сложно все терять, а потом снова обустраиваться на новом месте буквально с нуля. Каждый раз у меня оставалось лишь то, что я увез в своих сумках, и теперь, спустя две войны, это мой образ мышления и жизни — иметь только то, с чем легко расстаться, или что увезешь с собой в чемодане. Мне это неприятно, но это, наверное, уже со мной навсегда, как с нынешними стариками навсегда уважение к любой еде и боязнь ее выбросить после голодных советских времен. Кто-то мечтает жить кочевником, но я мечтаю о собственном уголке, шкафе ненужного хлама и домашнем животном.

Как изменилось мое отношение к людям и миру? Наверное, я перестал привязываться к местам и людям, считать их домом. Это странно — постоянно видеть одних и тех же людей, одни и те же места, но знать, что ты тут пришелец, который улетит куда-то дальше.

Мне хочется жить дома, но моя трагедия в том, что я не знаю, где он. И сделать какое-то место домом я тоже не могу.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей. Расскажите нам и нашим читателям, как война влияет на вашу жизнь. Что с вами произошло, что вы чувствуете, как справляетесь с происходящим и планируете жить дальше. Не имеет значения, откуда вы — из Харькова или Мариуполя, Донецка или Белгорода, Киева или Суджи, из Украины или России — или какой-то другой страны. Неважных историй не бывает. Некоторые ваши рассказы мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники . Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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